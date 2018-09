1000 Miglia edizione 2019, debutto alla kermesse di Monterey

ROMA - Debutto in trasferta per l'edizione 2019 della 1000 Miglia, con migliaia di appassionati (e soprattutto centinaia di potenziali partecipanti) che hanno festeggiato la Freccia Rossa in occasione della straordinaria kermesse motoristica che si svolge a fine agosto nella penisola di Monterey. In molti luoghi - dalla pista di Laguna Seca alle esposizioni on the road di Carmel, dal Golf Club di Pebble Beach alle tante aste per vetture d'epoca e da collezione - si è parlato di 1000 Miglia, di previsioni, di strategie e di auto inserite nella lista dei modelli ammessi all'iscrizione oltre che della imminente apertura del Registro 1000 Miglia.



La presenza della 1000 Miglia in California era iniziata durante il Concourse on the Avenue di Carmel by the Sea, dove gli organizzatori della Freccia Rossa ha deciso di assegnare lo specifico premio - denominato The Spirit of 1000 Miglia - ad un'Alfa Romeo 1900 Super Sport del 1957, nella rara versione carrozzata da Zagato con la caratteristica doppia gobba sul tetto. A rappresentare la corsa bresciana sulla celebre Ocean Avenue di Carmel-by-the-Sea è stata Francesca Parolin, direttore generale di 1000 Miglia srl, che ha premiato la rossa coupé del Biscione.



Anche all'evento The Quail, a Motorsports Gathering, uno dei più importanti della Monterey Week, è stato assegnato un premio alla vettura che meglio interpretava The Spirit of 1000 Miglia.



In questo caso la scelta è caduta che su un'esemplare straordinario, la Ferrari 340 America berlinetta Vignale, vincitrice della 1000 Miglia del 1951 con l'equipaggio Villoresi/Cassani, vettura ufficiale della Scuderia Ferrari. Da diversi anni, questo gioiello è di proprietà del pilota e collezionista americano Jack Croul. A premiarla sono stati Alberto Piantoni, AD di 1000 Miglia Srl, e Mark Gessler, presidente della HVA, Historic Vehicle Association, l'associazione di appassionati statunitensi che ha stretto un proficuo rapporto di collaborazione con la Freccia Rossa.



Nella lounge della 1000 Miglia al resort The Quail uno spazio è stato dedicato alla Immersive Experience, in cui - grazie ai visori Oculus Go - i visitatori hanno potuto vivere virtualmente la corsa, il territorio, il passaggio in mezzo agli spettatori o a bordo dell'auto, comandando il tutto con il movimento degli occhi.