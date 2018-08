Skoda di Papa Francesco a Dublino ora usata per i bisognosi

ROMA - Perfettamente in linea con tutti i precedenti viaggi in auto, anche per la visita in Irlanda sua santità Papa Francesco ha scelto un modello di normale produzione, senza alcuna differenza rispetto a quelli in regolare vendita se non per la 'tradizionale' targa SCV1 (Stato Città del Vaticano) che segue il Papa nei passaggi da un mezzo all'altro, e una piccola asta con la bandiera vaticana. Questa volta la scelta è caduta su una Skoda Rapid blu, che dopo l'evento è stata donata alla organizzazione caritatevole Crosscare, che sostiene le attività sociali dell'arcidiocesi di Dublino. L'auto, che ha percorso pochi chilometri nel suo impiego ufficiale, servirà ora per trasportare persone bisognose di assistenza e soprattutto famiglie che si stanno spostando dalle sistemazioni di emergenza ad abitazioni definitive.



"Il nostro team entusiasta di essere dotato della Skoda blu del Papa - ha dichiarato Conor Hickey, CEO di Crosscare - ora la Rapid sarà usata dallo staff per accompagnare le famiglie nei loro alloggi definitivi".



Skoda ha sostenuto il World Meeting of Families ia Dublino, oltre che con la Rapid utilizzata da Papa Francesco con una fotta di veicoli destinati al clero e agli organizzatori, di cui una parte è stata destinata dopo la visita del Papa ad azioni caritatevoli. Ed ha mostrato durante l'evento una speciale versione del suv Karoq, con tutta la parte finestrata sostituita - evidentemente con la sola funzione espositiva - da vetrate colorate realizzate a mano da artigiani nello stile tradizionale delle chiese cattoliche.