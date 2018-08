Più grandi, pesanti e larghe, così cambiano le auto degli italiani

Più lunga, più larga, più attenta ai consumi ma anche più veloce: così è diventata l'auto degli italiani negli ultimi 50 anni. Lo rivela una ricerca di DriveK, il portale dell'azienda MotorK per la configurazione di veicoli nuovi, che ha confrontato le 20 auto più richieste dagli italiani nel 1968, anno delle contestazioni studentesche, con quelle più cercate nel web nel 2018. Dopo 50 anni emerge che l'auto più ricercata è diventata più lunga dell'11%, più larga del 18%, più pesante addirittura del 57% e più parca nei consumi (il calo medio è stato del 26%).

Italiani dunque più attenti al comfort, ma anche alle prestazioni (la velocità massima dell'auto media tra le più richieste è infatti aumentata quasi del 32%, passando dai 132 km/h del 1968 ai 174 km/h di oggi). In cinquant'anni poi l'offerta di auto è quintuplicata: nel '68, infatti, erano disponibili 89 modelli contro i 501 attuali. E se l'auto più economica a listino era la Fiat 500 berlina che costava 475mila lire (equivalenti a 4.700 euro di oggi), quella più economica in vendita è la Dacia Sandero, il cui prezzo di listino parte da 7.450 euro, il 56% in più. Lo storico 'Cinquino' era anche l'auto più richiesta nel '68, oggi sul web lo è sempre una Dacia, la Duster.