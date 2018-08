Fiat Ducato protagonista al Salone del Camper di Dusseldorf

ROMA - Il Fiat Ducato è tra i veicoli protagonisti del Caravan Salon 2018 di Dusseldorf, importante manifestazione di settore, aperta dal 26 agosto, in programma sino al 3 settembre. Alla rassegna tedesca, infatti, il Costruttore italiano che porta al debutto il nuovo logo Fiat Professional for Recreational Vehicles, riservato ai suoi mezzi dedicati al tempo libero, espone quattro esemplari del suo bestseller. Un modello che, in Europa, nel mercato camper, conta per tre vendite su quattro e che negli ultimi 10 anni è stato utilizzato come base per cinquecentomila case viaggianti. Sotto i riflettori della kermesse ci sono due cabinati e due motrici accoppiate, in rappresentanza delle innumerevoli soluzioni che il Ducato consente. I primi due sono un 150 Multijet2 Euro 6, con motore a gasolio 2.3 da 150 Cv e 380 Nm di picco di coppia erogato a 1.500 giri e un 130 Multijet2 Euro 6, equipaggiato sempre con il Diesel di 2,3 litri ma nella variante da 130 Cv e 320 Nm di coppia, abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti. Un mezzo, questo, dal passo di 3.800 mm e dal peso complessivo massimo a pieno carico di 3.650 kg, che offre di serie una dotazione di rilievo sia per la sicurezza sia per il comfort. Le due motrici di Ducato Maxi, invece, montano entrambe il propulsore 2.3 Multijet2 da 180 Cv e 400 Nm a 1500 giri/min., abbinato al cambio robotizzato Comfort-Matic a 6 rapporti.



In merito al nuovo logo "Fiat Professional for Recreational Vehicles", da Torino chiariscono: "Si arricchisce il brand Fiat Professional con la specializzazione e la dedizione rivolte al business dei veicoli ricreazionali. La nuova identità sarà mostrata ai clienti nei prossimi saloni, a partire proprio da quello di Dusseldorf. Fiat Professional intende dimostrare la sua vera natura di leader nel settore dei veicoli ricreazionali anche tramite uno sforzo comunicativo volto a creare questo marchio dedicato all'interno del Brand stesso".



Per quello che, invece, più in generale riguarda il mercato del camper, sottolineano come "le immatricolazioni complessive del settore in Europa previste per il 2018 sono oltre 120.000, pari a un aumento di circa 10% rispetto allo scorso anno. La domanda aumenta di anno in anno, coinvolgendo tutti i mercati e segnando una crescita di circa il 50% in quattro anni. Sale sempre di più, quindi, il numero di appassionati per cui il camper non è solo una soluzione pratica, ma anche un'espressione del proprio personale stile di vita, condotto al di fuori dei percorsi prestabiliti".