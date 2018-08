Tv: Affari a 4 ruote ora parla italiano

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Il Boss è Donald, che però alla Casa Bianca preferisce l'officina. Nello è il Principe e basta vederlo in azione per capire perché. E poi Riccardo, il Profeta, di poche parole, ma quando mette le mani su un cofano è Vangelo.



Diventato un cult con Mike Brewer sui canali Discovery di tutto il mondo, arriva anche in versione tricolore Affari a 4 ruote Italia, il format dedicato a tutti gli appassionati di auto storiche, in prima tv assoluta su DMAX canale 52 da giovedì 30/8 alle 21.25. In tutto, 6 episodi per 6 diverse auto e il loro cammino per ritrovare splendore e un nuovo, orgoglioso proprietario, tra curiosità, informazioni storiche, segreti della meccanica e andamenti del mercato. Protagoniste nella nuova versione Made in Italy (produzione originale Discovery Italia realizzata da Pesci Combattenti) tre maghi del restyling: Donald, alias Salvatore Nobili, fondatore di Gialloquaranta; Nello, il Principe, nella vita Antonello Salzano, collezionista; Riccardo Angeli il Profeta, meccanico dalle mani d'oro.