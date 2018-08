Non solo fucili, Kalashnikov sfida Tesla con auto elettrica

Non solo fucili. Kalashnikov ha sfidato Tesla nella competizione globale per l'auto elettrica svelando un prototipo - la CV-1 - basato sulle linee della sovietica Kombi, prodotta fra il 1973 e il 1997.

"La nostra tecnologia ci consente di affiancare e competere con i produttori di auto elettriche globali come Tesla", ha detto un portavoce di Kalashnikov all'agenzia di stampa russa RIA Novosti. Forse nel design, molto retrò e molto 'soviet', non certo però nelle prestazioni, visto che la CV-1 può raggiungere gli 80 chilometri orari di velocità massima e può viaggiare per 350 chilometri prima di fermarsi per la ricarica.

Il prototipo è stato svelato nell'ambito del Forum internazionale di tecnologia militare di Mosca "Esercito 2018".