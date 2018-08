Porsche festeggia i 70 anni costruendo oggi una 911 del 1998

ROMA - Porsche ha escogitato un modo davvero originale per festeggiare il 70/o compleanno della Marca e ribadire come i suoi modelli siano sempre stati 'pezzi unici' nel panorama mondiale delle auto sportive. In collaborazione con la sua divisione Porsche Classic la Casa di Stoccarda ha fabbricato - 20 anni dopo la fine della produzione in serie - una coupé 911 Turbo della serie 993, un oggetto da collezione molto ricercato ed ora disponibile, in esemplare unico e nuovo di fabbrica, ancora da targare. Grazie all'utilizzazione di tutti i pezzi originali, disponibili nel catalogo ricambi Porsche (una selezione di oltre 6.500 pezzi originali per la 993) l'ultima 911 Turbo con motore raffreddato ad aria è basata su una scocca originale ma propone un aspetto assolutamente unico. La verniciatura in Golden Yellow Metallic fa riferimento alla serie Exclusive 911 Turbo S del 2018 e le ruote nere sono evidenziate da accenti di design Golden Yellow, mentre i sedili e gli interni sono rifiniti in nero con dettagli Golden Yellow. La scocca presenta le caratteristiche prese d'aria laterali della 993 Turbo S che erano disponibili anche come opzione per la 911 Turbo regolare del 1998. Sotto al cofano un 6 cilindri boxer da 450 Cv che offre le prestazioni che il veicolo aveva in origine quando era in produzione. Anche la trasmissione manuale e la trazione integrale provengono dalla gamma di ricambi originali Porsche Classic. Il numero di telaio stampato a mano segue l'ultimo modello di produzione in serie della 993 Turbo, uscito dalla linea di produzione nel 1998. Gli elementi esterni ed interni sono stati coordinati con gli esperti di Porsche Exclusive Manufaktur dedicati all'officina, responsabili della creazione della serie 2018 911 Turbo S Exclusive, limitata a 500 unità in tutto il mondo. Questa eccezionale auto sportiva - che non è oggi omologabile per la circolazione su strada - verrà mostrata in anteprima mondiale alla Porsche Rennsport Reunion di Laguna Seca (USA) il prossimo 27 settembre 2018 e sarà poi messa all'asta da RM Sotheby's presso il Porsche Experience Center di Atlanta il 27 ottobre 2018. Il ricavato sarà donato alla Fondazione Ferry Porsche, un'organizzazione senza scopo di lucro fondata quest'anno per celebrare con attività benefiche i 70 anni di auto sportive Porsche. Della 911 Turbo S 993 con motore potenziato a 450 Cv - ricorda la nota di Porsche - sono state costruite solo 345 unità, a cui si aggiunge ora la numero 346.