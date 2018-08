Monterey Week, Maserati Levante GTS e Trofeo sul red carpet

ROMA - Le nuove versioni V8 'performanti' del suv di Maserati, Levante, il primo nella storia ultracentenaria della Casa del Tridente, sono tra le grandi protagoniste della Monterey Car Week nel corso della quale si svolge anche il celebre Concorso d'Eleganza di Pebble Beach per auto da collezione. Levante GTS da 550 CVv, dopo il 'vernissage' europeo al Festival of Speed di Goodwood, arriva in ora in California in occasione della prestigiosa manifestazione che attrae appassionati da tutto il mondo. Il suv Maserati più potente e prestazionale - il Levante Trofeo da 590 Cv - era stato invece svelato in aprile in occasione del New York International Auto Show 2018. L'8V Twin Turbo di 3,8 litri del Levante GTS è stato riprogettato in funzione del sistema di trazione integrale intelligente Q4 e sviluppa una potenza di 550 Cv con una coppia massima di 730 Nm tra 2.500 e 5.000 giri. Il Levante GTS accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,2secondi e raggiunge una velocità massima di 292 km/h. Levante Trofeo è 'the Maserati of SUVs' per eccellenza, spinto da uno dei motori più potenti mai adottati da un'auto del Tridente. Si tratta del V8 Twin Turbo da 3,8 litri che eroga ben 590Cv e con una coppia massima di 730 Nm a 2.250 giri/minuto. Il Levante Trofeo accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi e raggiunge una velocità massima di oltre 300 km/h. Come tutti i motori Maserati a benzina, anche questo V8 è prodotto nello stabilimento Ferrari di Maranello.Dal punto di vista estetico, l'inconfondibile design del Levante raggiunge nuove vette di sportività nella versione Trofeo e il GTS ha adottato la medesima linea, che si esprime soprattutto nella nuova estetica della fascia inferiore del frontale e del paraurti posteriore, improntati a una maggiore sportività sempre nel segno della raffinatezza. L'abitacolo di Maserati Levante GTS è un concentrato di soluzioni eleganti pensate ad arte per creare un ambiente esclusivo: rivestimenti di serie in finissima pelle estesa o optional in pelle naturale Pieno Fiore, pedaliera sportiva, impianto audio Harman Kardon con 14 altoparlanti.



Ancora più caratterizzato Levante Trofeo, con dettagli - come lo splitter inferiore, le mostrine delle prese d'aria anteriori, le minigonne laterali e l'estrattore posteriore - realizzati in fibra di carbonio laccata ultraleggera. Il cofano motore è stato ridisegnato, con due prese d'aria grintose per un miglior raffreddamento delle teste dei cilindri. Maserati ha organizzato per la Monterey Car Week un programma molto ricco che prevede numerosi appuntamenti, sia dinamici che mondani, in alcune tra le più prestigiose location lungo la costa californiana. La prima, presso The Quail Meadows, per l'evento Destinazione Maserati: A Grand Day Out, con il clou previsto oggi quando uno Special Event organizzato da Laura Brown,editor in chief di InStyle Magazine, ricevere in un'apposita area hospitality Maserati i clienti con loro vetture del Marchio Modenese.



Venerdì 24 agosto, presso The Quail Lodge, l'evento 'The Quail: A Motorsports Gathering' sarà dedicato alla tradizione racing Maserati. Oltre al suv Levante Trofeo, sarà esposta anche una Quattroporte S Q4 MY19, l'ammiraglia della Casa del Tridente. A seguire, domenica 26 agosto focus al Pebble Beach Lodge, per il Concours d'Elegance. In questo contesto il Levante Trofeo sarà esposto nell'area dedicata alle Concept moderne.