Gb, oltre metà automobilisti vuole stop al diesel in città

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Oltre la metà degli automobilisti britannici sarebbe favorevole a rimuovere i veicoli diesel dalle aree urbane, mentre circa un terzo vorrebbe farle sparire da tutte le strade. E' quanto emerge da un sondaggio commissionato a Censuswide dallo studio legale Slater and Gordon.



In base all'indagine, riferita dal Guardian, l'80% degli automobilisti ritiene che i veicoli a motore diesel non debbano circolare vicino a scuole e ospedali. Sempre secondo il sondaggio - commissionato dallo studio che rappresenta 45mila automobilisti in una causa collettiva contro Volkswagen - il 70% crede che i fumi di scarico stiano danneggiando la sua salute.



Stando agli ultimi dati forniti in settimana dal governo britannico, sono stimate tra 28mila e 36mila le morti premature correlate ogni anno all'inquinamento dell'aria.(ANSA).