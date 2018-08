Ford, al Gamescom di Colonia debutto per il Ranger Raptor

ROMA - In occasione della partecipazione al Gamescom, evento dedicato al mondo del gaming, in programma fino al 25 agosto a Colonia, ha annunciato il debutto europeo del nuovo Ranger Raptor, la versione performance del pick-up best seller dell'Ovale Blu. Il Ranger Raptor, sviluppato dal Team Ford Performance, sarà in vendita, in Europa, dalla metà del 2019. La declinazione performance del pick-up best seller dell'Ovale Blu sarà equipaggiata dalla versione Bi-turbo del motore diesel EcoBlue 2.0, in grado di sprigionare 213 CV e 500 Nm di coppia, abbinata al nuovo cambio automatico a 10 rapporti.



L'imponente presenza su strada e il design accattivante del Ranger sono esaltati nelle prestazioni dal telaio sviluppato dal Team Ford Performance, ottimizzato per la guida in off-road alle alte velocità e in grado di adattarsi a ogni scenario di guida. Inoltre, il nuovo Ranger Raptor sarà protagonista di Forza Horizon 4, nuovo capitolo della celebre saga di videogame prodotta da Microsoft, in uscita per la fine dell'anno, che offrirà agli appassionati l'opportunità di sperimentarne, anche virtualmente, le incredibili performance. È la prima volta che un brand automotive sceglie la kermesse dedicata al gaming per il lancio di un nuovo veicolo. Svelato nella tonalità Ford Performance Blue con dettagli in colore Dyno Grey a contrasto, il design imponente del nuovo Ranger Raptor è stato guidato dalla ricerca del connubio tra prestazioni e funzionalità.



La nuova griglia frontale - ispirata all'F-150 Raptor, il primo off-road truck di Ford ad alte prestazioni mai costruito - domina incontrastata lo spazio anteriore stagliandosi tra i fari allo xeno ad alta intensità e il caratteristico paraurti, ideato per prestazioni ottimali anche nel deserto, che include i nuovi fendinebbia a LED, realizzati con condotti per il ricircolo dell'aria che ne migliorano il flusso intorno al veicolo.



Il Dna Ford Performance si respira anche all'interno, dove la qualità artigianale, la scelta dei colori e di materiali premium, sono espressione della volontà di assicurare un ambiente di guida confortevole e resistente. Il Raptor condivide la trasmissione automatica a 10 rapporti con l'F-150, creata utilizzando acciaio ad alta resistenza, leghe di alluminio e materiali compositi per ottimizzarne durata e peso. Le tecnologie di sicurezza e di assistenza alla guida, che ne aumentano la sicurezza e affidabilità, includono, tra le altre, una versione potenziata del Ford Stability Control che incorpora il Roll Mitigation Function, l'Electronic Stability Control, il Trailer Sway Control, l'Hill Start Assist, l'Hill Descent Control e il Load Adaptive Control.