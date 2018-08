L'Aston Martin DB4GT di Peter Sellers in passerella a Londra

ROMA - La rara Aston Martin DBGT4 appartenuta al celebre attore Peter Sellers che fu coprotagonista con lui nella pellicola 'Il braccio sbagliato della legge' ('The wrong arm of the Law) sarà una delle stelle della prossima edizione di Concours of Elegance 2018. Alla rassegna londinese, in programma ad Hampton Court dal prossimo 31 agosto al 2 settembre, la sportiva britannica guest star nella pellicola del 1962, diretta da Cliff Owen, sarà la ciliegina sulla torta delle celebrazioni organizzate per i sessant'anni della DB4, di cui rappresenta un'esclusiva variante.



Per gli appassionati delle auto della Casa di Gaydon e di cinematografia inglese si tratta di un appuntamento da non perdere: vettura di grande fascino, la DBGT4 fu, infatti, prodotta in soli 3 esemplari in questa configurazione 2+2.



All'epoca in listino per 4.534 sterline, montava un motore a sei cilindri in linea di 3.670 cc, in grado di erogare 302 Cv di potenza massima a 6.000 giri, abbinato a un cambio manuale a quattro rapporti. Lunga 4.353 mm, larga 1.676 mm, alta appena 1.321 mm, la macchina pesava solo 1.269 kg, 85 kg in meno della DB4 da cui derivava e da cui si distingueva per essere progettata per un uso strada-pista. Costruita in totale in 75 unità, di cui alcune destinate esclusivamente alle corse, montava un impianto frenante a quattro dischi, poteva accelerare da 0 a 98 km/h in appena 6,1 secondi ed era accreditata di una velocità massima di 246 km/h.



Numero di targa 41 DPX, consegnata al concessionario di Brooklands il primo marzo 1961, l'esemplare esposto fu acquistato dall'attore dopo le riprese del film: sfoggia cornici dei proiettori in alluminio, una generosa bocca centrale sul cofano e due prese d'aria laterali per il raffreddamento dei freni.



Nella pellicola, i cui una banda di ladri è protagonista di una serie di furti realizzati ai danni della malavita londinese, l'auto guidata da Sellers è protagonista di una serie di emozionanti inseguimenti.