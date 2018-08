Incendio distrugge dealer Tesla a Gennevilliers, area Parigi

ROMA - Un incendio ha completamente distrutto nello scorso week end la sede di Tesla a Gennevilliers, alle porte di Parigi, che per attrezzature e volume degli interventi era il più grande centro di assistenza per le auto elettriche della Casa di Palo Alto in Francia. Come riferisce il quotidiano Le Parisien, sono andati in fumo - nonostante l'intervento di numerose squadre dei pompieri e perfino di un robot attrezzato per interventi in situazioni difficili - oltre 1.100 metri quadri fra officine, magazzini e impianti. Dopo diverse ore di lavoro della Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) le fiamme sono state domate senza alcun danno per le persone. A questo punto è iniziata la fase delle indagini, ma non sono state ancora precisate nè le cause dell'incendio né il numero delle vetture Tesla andate distrutte.



''Ringraziamo la mobilitazione dei pompieri - ha dichiarato un portavoce dell'azienda - e lavoriamo con le autorità per determinare le cause dell'incendio''.