Ford Bullitt Mustang Kona Blue, auto unica per beneficenza

ROMA - Dopo essere stata esposta al Woodward Dream Cruise una Ford Bullitt Mustang, l'auto di Steve McQueen, in un'inedita colorazione Kona Blue viene messa all'asta per una raccolta fondi. Ford la sorteggerà per raccogliere soldi da destinare alla Juvenile Diabetes Research Foundation, con un massimo di 60.000 biglietti della lotteria venduti a 10 dollari ciascuno (circa 9 euro).



Oltre alla colorazione Kona Blue e al set di ruote grigie, il suo interno è evidenziato da cuciture blu. A parte l'aspetto, è uguale al Bullitt Mustang verde disponibile nelle concessionarie e include un V8 di 5,0 litri sintonizzato per consegnare 480 cavalli.



L'edizione 2019 di Ford Mustang Bullitt è basata sul modello GT Premium e viene fornita con il Performance Package. È disponibile il collettore di aspirazione della Shelby GT350, un corpo farfallato più grande, un sistema di scarico a quattro punte attivo, leghe da 19 pollici, pinze dei freni rosse Brembo e finiture speciali. Il badge è stato quasi completamente rimosso, fatta eccezione per il tappo circolare del gas. E l'interno è rifinito in pelle con accenti verdi - o blu, in questo caso.