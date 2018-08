Mercedes, a Milano evento Laureus con campioni dello sport

ROMA - Si rinnoverà il 30 agosto, alla vigilia del Gran Premio di Formula 1 di Monza, l'appuntamento con la Laureus F1 Charity Night, quinta edizione dell'annuale evento di fundraising a sostegno delle attività della Fondazione Laureus Italia Onlus.



L'evento, che anche quest'anno sarà ospitato nella cornice del Teatro Vetra di Milano, vedrà la partecipazione di grandi protagonisti dello sport, dello spettacolo e dell'imprenditoria, riuniti per una serata all'insegna della solidarietà insieme agli Ambassador Laureus. Tra gli invitati sono, infatti, attesi Giacomo Agostini, Fabio Capello, Sean Fitzpatrick, David Coulthard, Fabian Cancellara e il pilota del team Mercedes-AMG Petronas Motorsport,Valtteri Bottas.



Come ogni anno, la conduzione della serata è affidata alla giornalista e presentatrice televisiva di Sky Sport Federica Masolin,che intratterrà gli ospiti presentando gli sportivi Laureus e coinvolgendo alcuni ragazzi che fanno parte dei progetti Laureus, a testimonianza dei risultati raggiunti in questi anni dalla Fondazione.