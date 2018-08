Gran Premio Nuvolari, nuovo percorso per la 28esima edizione

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - È partito il conto alla rovescia per la ventottesima edizione moderna del Gran Premio Nuvolari. Dal 14 al 16 settembre il mondo dell'automobilismo storico internazionale convergerà a Mantova, città dalla quale il Gran Premio parte e arriva, per celebrare il mito di Tazio Nuvolari, lo sportivo che più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo.



Organizzata da Mantova Corse con Automobile Club Mantova e Museo Tazio Nuvolari secondo le normative F.I.A., F.I.V.A. e A.C.I. Sport, la manifestazione di regolarità è riservata ad automobili d'interesse storico costruite tra il 1919 e il 1972.



La gara scalda i motori e si prepara ad annunciare importanti novità tra cui un rinnovato percorso. Dalla storica piazza Sordello alle 11 di venerdì 14 settembre gli equipaggi prenderanno il via per la prima tappa, attraversando la Pianura Padana e gli Appennini, fino a raggiungere la Riviera Adriatica. Le prime prove cronometrate sul Circuito Nuvolari a Mantova, successivamente presso la sede di Lavorwash a Pegognaga e a Crevalcore, poi sulle colline dell'Emilia Romagna, fino a Cesenatico.



Seconda tappa di 500 km il sabato 15 settembre da Rimini, lungo i pendii di Marche, Toscana e Umbria, 50 prove di abilità, break tra i cipressi del paesaggio senese e passaggi nei centri storici di Siena, Arezzo, Urbino, prima del rientro a Rimini per il tradizionale galà felliniano al Grand Hotel. Domenica 16 settembre: lo sprint della gara, passando per le prove cronometrate di Meldola, poi Faenza con la Scuderia Toro Rosso, il controllo a timbro a Lugo in onore di Francesco Baracca e le prove del circuito Ariosteo a Ferrara, fino all'arrivo a Mantova, città natale di Tazio Nuvolari, dove i vincitori sfileranno sul palco di piazza Sordello. Un percorso di 1062 chilometri, in un viaggio che è un connubio di storia, passione, tradizione ed eleganza.(ANSA).