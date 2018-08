Skoda, al salone di Parigi debutta Karoq Sportline

ROMA - Al prossimo Salone dell'auto di Parigi, Skoda presenterà il suv Karoq nella versione Sportline, una variante che enfatizza a livello estetico e dinamico la sportività del modello. Questa versione si distinguerà per le sue doti prestazionali, grazie ad una gamma di motorizzazioni con potenze da 150 CV a 190 CV.



Karoq Sportline è proposto in Italia con la motorizzazione 2.0 TDI 190 CV DSG 4x4 e con il 2.0 TDI 150 CV, disponibile sia come trazione anteriore sia come integrale 4x4 e con cambio manuale a 6 rapporti o DSG a 7 velocità. Le stesse combinazioni di trazione e cambi sono disponibili per il 1.5 TSI 150 CV (per l'Italia disponibile solo il cambio automatico DSG).



Il design dinamico si nota al primo sguardo, con i paraurti sportivi e i cerchi in lega bruniti da 18'' che conferiscono all'auto un look deciso. Sono inoltre disponibili a richiesta cerchi in lega lucidi da 19''. Al di sopra del parafanghi appare il logo Sportline che, insieme ai vetri oscurati e alle barre nere sul tetto, sottolinea l'eleganza del modello.



All'interno si trovano sedili sportivi con cuciture color argento. Le sedute sono rivestite dal tessuto a tre strati traspirante Thermoflux, che garantisce ai passeggeri un comfort unico, in particolare durante il periodo estivo. I sedili anteriori sono dotati di supporto lombare regolabile. Il volante sportivo multifunzione è rivestito in pelle e impreziosito da cuciture di color argento.



Completano gli interni sportivi i pedali con elementi in acciaio inox, cielo e montanti in colore nero e il pacchetto LED che include l'ambient light. Il Virtual Cockpit, quadro strumenti digitale liberamente programmabile, è disponibile a richiesta.