Citroen, raduni e feste nel mondo per i 70 anni della 2CV

ROMA - La 2CV di Citroen taglia il traguardo dei suoi primi settant'anni. Per festeggiare l'importante compleanno di una delle vetture che hanno segnato la storia mondiale dell'automobile, appassionati e possessori di questa icona del marchio del double chevron stanno organizzando festeggiamenti in Europa ed anche al di fuori del Vecchio Continente.



A luglio si sono svolti due importanti raduni, il primo dei quali addirittura a New York. Una cinquantina di 'Deux chevaux', tra i quali undici provenienti dal Québec, hanno sfilato per le strade di Manhattan, per poi essere posteggiate ai lati di Central Park, dove hanno conquistato la simpatia e la curiosità delle migliaia di frequentatori del famoso parco.



A Gonzaga (provincia di Mantova) si è svolto invece il primo raduno nazionale dedicato alla piccola di Citroen, con eventi ispirati alle vecchie fiere paesane, per ricordare le 'origini contadine' di questo modello. Uno spettacolo unico, che, grazie a questo successo, diverrà un appuntamento fisso, ogni anno, da qui a quando questa pacifica, rassicurante icona senza tempo continuerà a solcare le strade del mondo. Perché la Citron 2CV 'n'est pas une voiture' bensì 'un art de vivre'.