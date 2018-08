Skoda Octavia auto ufficiale dei Mondiali di Ciclismo

ROMA - La Skoda Octavia Wagon sarà protagonista come auto ammiraglia nella edizione 2018 dei campionati del mondo di ciclismo su strada, in programma in Tirolo dal 22 al 30 settembre. La Casa di Mladá Boleslav ha, infatti, firmato un accordo di sponsorizzazione per l'evento con l'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e ha scelto il suo modello 'medio' come vettura di sostegno per le dodici corse, in cui competeranno oltre mille atleti. Nel complesso il Costruttore ceco fornirà all'organizzazione 122 macchine della sua gamma: si tratterà di un'opportunità di grande visibilità per il line-up del marchio del gruppo Volkswagen, considerando che sono attesi in Austria per assistere all'evento oltre 500mila appassionati della pedivella mentre si stima che le prove saranno seguite in televisione da più 200 milioni di persone di 150 Paesi diversi.



Per Skoda, sponsor quest'anno per il quindicesimo anno della famosa gara a tappe francese Tour de France e partner della spagnola Vuelta, quello con i Mondiali UCI è un abbinamento nel segno delle proprie radici dal momento che l'azienda è stata fondata nel 1895 da Václav Laurin e Václav Klement come produttrice di biciclette. Al riguardo, Alain Favey, membro del consiglio vendite e marketing della società, ha voluto sottolineare: "Skoda e il ciclismo vanno a braccetto. La sponsorizzazione riflette un rapporto unico del brand con la bicicletta".