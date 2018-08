Crollo ponte: CISS indica itinerari per evitare Genova

ROMA - Per anni il crollo del viadotto sul Polcevera a Genova avrà ripercussioni sulla viabilità di tutta la Regione e dell'intero nord ovest, in quanto una grande parte dei milioni di veicoli che vi transitavano ogni anno dovranno utilizzare altri itinerari con 'appesantimenti' sul resto della rete autostradale. Intanto CISS Viaggiare Informati comunica le chiusure e le deviazioni relative alla A7 Milano-Genova e alla A10 Genova-Ventimiglia. Causa chiusura tratto A10 per crollo - segnala il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - è chiuso l'allacciamento A7 per A10 in direzione Aeroporto. Chi proviene da Milano trova chiuso il nodo per A10 direzione Aeroporto, mentre chi viene da Ventimiglia o da A26 deve uscire a Genova Aeroporto o prima. Chi proviene dalla A12 ed è diretto in A10 può uscire a Genova Est o Genova Ovest e percorrere la viabilità ordinaria per riprendere la A10 dallo svincolo Aeroporto o dal successivo Genova Pegli. Per coloro che sono in viaggio lungo la A10 da Savona diretti a Genova si consiglia di utilizzare la A26 Genova-Gravellona Toce, poi la D26 diramazione Predosa Bettole e infine la A7 verso Genova. Per coloro che da Livorno sono diretti a Savona, si consiglia di utilizzare la A7 Milano-Genova, seguire le indicazioni per la diramazione Predosa Bettole e poi prendere la A26 verso Genova e proseguire per Savona. CISS sconsiglia chi si sposta localmente di percorrere le autostrade e di fruire invece della viabilità ordinaria, secondo le indicazioni delle Autorità locali.