Con Steminista industria Detroit recluta ragazze talentuose

ROMA - Per un selezionato gruppo di giovani studentesse, iscritte agli ultimi quattro anni della scuola superiore Usa, le discipline scientifiche 'importanti', come la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica, possono rappresentare un importante sbocco formativo - quando arriveranno alle università - e subito dopo professionale, con occupazione nel mondo della ricerca e dell'industria, compresa quella automobilistica. A questo target, importante per una ulteriore crescita del mondo femminile, si rivolge il progetto Steminista (dall'acronico STEM: science, technology, engineering and math) che è stato varato dal Michigan Science Center (MiSci), l'importante istituzione per la divulgazione scientifica che opera a Detroit, nel cuore dell'automotive nordamericano. Iscrivendosi a Steminista, le ragazze appassionate di queste discipline possono seguire un percorso - grazie al contributo di diversi player del settore, tra cui Ford, Google, Bosch e ZF - che le porta ad addentrarsi nelle materie e a decidere la specializzazione a cui puntare. Il programma prevede anche il coinvolgimento delle famiglie e si avvale della partecipazione attiva di esperti di tutti i settori, che affiancano le allieve o che diventano insegnanti e trasferiscono la conoscenza dal mondo dell'industria a questa fase di pre-formazione.