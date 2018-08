Morgan e Pashley Cycles presentano due bici della tradizione

ROMA - Morgan, il celebre costruttore britannico di auto sportive 'tradizionali', ha lanciato in questi giorni nuova gamma di biciclette realizzate in esclusiva dallo specialista Pashley Cycles. La gamma debutta con due modelli - conosciuti individualmente come Pashley-Morgan 3 e Pashley-Morgan 8 - che saranno costruiti a mano nello stabilimento di Stratford-upon-Avon della Pashley utilizzando una lunga lista di componenti di alta qualità. Fondata nel 1926, Pashley Cycles è la più vecchia azienda britannica produttrice di cicli, nota in tutto il mondo per la sua gamma di cicli tradizionali. Con questo patrimonio combinato - fatto di artigianato e passione per il prodotto - Pashley e Morgan sono due marchi ''affini'' aspettavano solo l'occasione perfetta per collaborare, come è stato ricordato durante la presentazione avvenuta nel fine settimana durante l'evento Thrill on the Hill di Morgan. Le due biciclette hanno un elegante telaio realizzato a mano che presenta un nuovo design del tubo superiore curvo. La Pashley Morgan 8 è rifinita in grigio perla chiaro e presenta una delicata livrea ispirata al patrimonio sportivo di Morgan.



Le manopole in pelle nera cucita a mano sono completate da tappi terminali in alluminio Morgan ispirati ad un pulsante della plancia delle auto. Parafango e paracatena abbinati sono fatti a mano presso la fabbrica Malvern Link di Morgan utilizzando legno di frassino. La Pashley-Morgan 8 presenta un mozzo interno Shimano Nexus a 8 velocità e un mozzo anteriore dinamo Shimano Nexus abbinato a un classico faro a cupola, oltre a una sella in gomma vulcanizzata Brooks Black Cambium C15 con superficie in cotone biologico. Sarà venduta nel Regno Unito a 1.595 sterline (pari a 1.785 euro). La versione Pashley-Morgan 3 è finita in British Racing Green e anche in questo caso la livrea e il portanumero sono ispirati al patrimonio di Morgan. Dispone inoltre di manopole in pelle miele cucite a mano e tappi terminali in alluminio Morgan, una sella Brooks B17 con parafanghi corti in legno laminato in noce e paracatena in tinta. La Pashley-Morgan 3 è dotata di mozzo interno Sturmey Archer 3 velocità con ingranaggio interno e mozzo anteriore dinamo Sturmey Archer abbinato a un classico faro a cupola e sarà venduta al pubblico nel Regno Unito a 1.495 sterline (1.672 euro) direttamente tramite la Morgan Motor Company, la rete globale di concessionari Morgan e gli outlet Pashley Cycles selezionati in tutto il mondo.