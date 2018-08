Hot Spot estivi per far conoscere il super-lusso Rolls-Royce

ROMA - Il super-lusso delle Rolls-Royce e, in particolare, dell'inedito suv Cullinan, va al domicilio dei vip e dei potenziali clienti tornando nelle più famose enclavi della costa mediterranea con una selezione dei suoi modelli. Fino a ieri il completo portfolio delle Rolls-Royce, tra cui appunto Cullinan, ha stazionato a Cannes in Costa Azzurra, dove era arrivato lo scorso 30 luglio, a disposizione per le prove davanti al celebre Intercontinental Carlton Hotel, un luogo che si adatta perfettamente ai clienti del marchio. Tra le vetture esposte anche una Rolls-Royce Ghost realizzata su misura per un cliente che ha ordinato al reparto bespoke della Casa di Goodwood anche una tavola da super 'milionaria' costruita in noce americano, legno di sicomoro, impiallacciatura di betulla e foglia d'oro a 24 carati. ''Rolls-Royce Motor Cars è orgogliosa di comprendere appieno lo stile di vita dei suoi clienti - ha commentato Julian Jenkins, regional director del celebre brand del Gruppo Bmw - Come tale, il marchio è posizionato in modo univoco per personalizzare la sua presenza in questi hot spot e garantire così che siano facilmente accessibili per i possessori delle nostre auto e per quelli potenziali''. Dal prossimo 15 agosto le Rolls-Royce sbarcheranno a Marbella, in Andalusia dove resteranno fino al 2 settembre. A Marbella, gli ospiti possono sperimentare 7 auto su misura dall'esclusivo campo da golf La Reserva a Sotogrande.



Incorniciato dalle straordinarie montagne della Sierra Blanca, esperienze di guida diretta e con autista sono disponibili in tutte le autovetture ad eccezione di Cullinan, presente solo in esposizione. Per tutte le richieste riguardanti gli hot spot estivi di Rolls-Royce Motor Cars, il team può essere contattato all'indirizzo experience@spiritofrolls-royce.com.