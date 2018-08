Piccole caravan crescono, due invenzioni da Usa e Francia

ROMA - C'era una volta (e c'è ancora adesso) la famosa Maggiolina da fissare sul tetto di auto d'ogni tipo, utilitarie comprese, con cui generazioni di viaggiatori hanno risolto il problema del dormire durante le vacanze indipendentemente dall'esistenza di alberghi, locande o ostelli. Ora ci sono le 'piccole caravan', da agganciare dietro alla vettura con il minimo impatto durante il traino o, addirittura, da fissare al gancio a sbalzo esattamente come si fa con i supporti per le biciclette.



Soluzioni abitative minimali dal punto di vista delle dimensioni e del peso che possono però crescere per diventare una spaziosa alcova per due/tre persone - è il caso dell'americana Hitch Hotel - o una roulotte di ampiezza più che accettabile con tanto di dinette e zona cucina (è la francese 3X della BeauEr). Piccole caravan che 'crescono' passando, nel caso della Hitch Hotel, da 0,86 m a 2,25 m di lunghezza, naturalmente dopo averla staccata dal gancio dell'auto o del suv e averla posizionata a terra sui quattro piedi estensibili.



Visto che Hitch Hotel 'ruba' il fissaggio al portabici, il costruttore Usa ha pensato bene di ricavare una zona destinata al carico, abbastanza ampia per trasportare due cicli o materiale da campeggio. La costruzione è abbastanza spartana - il movimento di apertura si fa a mano - così come lo sono le finiture, ma il tutto può essere acquistato negli Stati Uniti al corrispettivo di circa 2.800 euro.



Ben più costosa (si parla di oltre 20.000 euro) per la caravan estensibile BeauEr 3X, che quando viaggia dietro l'auto è larga solo 1,9 m - quindi come la maggior parte delle vetture - ma che una volta a destinazione si 'apre' elettricamente - 12 o 220 Volt - con un sistema a telescopio e in meno di 20 secondi diventa una comoda abitazione da quasi 12 mq con letto matrimoniale, dinette trasformabile in altri due posti letto, bagno e angolo cucina.