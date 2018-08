App Roadside Assistance, il soccorso si chiama da smartphone

ROMA - Tutti i vantaggi dei servizi che Europ Assistance mette a disposizione degli automobilisti sono accessibili anche attraverso lo smartphone. Grazie a Roadside Assistant, la prima applicazione gratuita di assistenza stradale disponibile su App Store e Google Play, è infatti possibile richiedere il soccorso stradale direttamente con pochi passaggi sulla schermata del telefonino.



In poco tempo e con la certezza di essere in dialogo con un operatore dedicato a questo servizio, il veicolo che necessita di assistenza sarà subito localizzato, e in pochi minuti la richiesta di soccorso verrà presa in carico dalla centrale operativa Europ Assitance, che invierà il carro attrezzi più vicino al luogo del fermo. Grazie alla App Roadside Assistant è così possibile accelerare i tempi di presa in carico del soccorso e ridurre quelli di attesa.



Il soccorso stradale è disponibile per tutti, sia per i clienti di Europ Assistance, ma anche per clienti di partner e addirittura per chi non è ancora cliente. Chi ha già una polizza auto o moto di Europ Assistance, potrà semplicemente inserire i dati richiesti e ricevere subito dopo un sms di conferma con il numero di pratica e i tempi stimati di arrivo del carro attrezzi.



Coloro che sono invece clienti indiretti (con polizze Europ Assistance emesse da società terze) o che non sono ancora clienti di Europ Assistance e che hanno comunque bisogno di soccorso, dopo aver inserito i dati richiesti, verranno contattati immediatamente da un operatore, che fornirà tutte le informazioni necessarie per ottenere il traino.



Oltre al profilo del cliente - che contiene dati personali dell'utente, targa, numero di polizza, telefono, e-mail -, la App comprende anche altre funzionalità di supporto, come numeri di pubblica utilità di tutti i Paesi del mondo, la sezione Primo Soccorso - con informazioni utili per intervenire in emergenza - e quella Calendario Manutenzione.



Questa 'agenda elettronica' permette di annotare le date di revisione, la scadenza del bollo, dell'assicurazione e della patente, oltre alla data del prossimo tagliando, con la certezza di ricevere gli alert direttamente sul proprio telefono per ricordare le diverse scadenze.



Infine la App comprende la sezione 'Dove Sono', che permette di localizzare la propria posizione relativamente a specifici punti di interesse. La centrale operativa di Europ Assistance, la società di servizi del Gruppo Generali, ogni anno gestisce solo in Italia circa mezzo milione di richieste di soccorso stradale, e vanta quindi una esperienza ed una struttura capillare di assoluta efficacia.