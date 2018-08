Dacia sospende il programma per suv più grande di Duster

ROMA - Dacia, il brand low cost dell'Alleanza Renault Nissan Mitsubishi, avrebbe momentaneamente congelato il programma per un nuovo suv di dimensioni più grandi rispetto a Duster, potenziale 'forte' rivale nei vari mercati mondiali dello Skoda Kodiaq, del Volkswagen Tiguan Allspace e del futuro Seat Tarraco.



La notizia arriva dal magazine Autocar, che ha raccolto le confidenze di Louise O'Sullivan, che dirige le attività del brand romeno in Gran Bretagna. La giustificazione ufficiale sarebbe il posizionamento del prezzo di questa potenziale estensione della gamma Dacia, ritenuto non completamente coerente con la politica commerciale del brand.



Secondo alcuni addetti ai lavori, questa modifica ai programmi sarebbe però legata al rischio di cannibalizzazione del Nissan X-Trail (secondo suv più venduto al mondo) ed all'arrivo nell'alleanza della Mitsubishi, che ha già in gamma l'Outlander 7 posti, proposto in molti mercati ad un prezzo 'intermedio' tra modelli normali e modelli low cost.