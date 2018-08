Mercato dell'usato cresce a luglio, +8,6% passaggi di proprietà

ROMA - Cresce il mercato dell'usato in estate: con 270.635 passaggi di proprietà di auto, al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente), a luglio si registra una crescita dell'8,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, mentre per i motocicli l'incremento si attesta all'1% con 61.524 annotazioni mensili al Pubblico Registro Automobilistico.



Per ogni 100 autovetture nuove, in pratica, ne sono state vendute 150 usate a luglio e 144 nei primi sette mesi dell'anno.



Nel periodo gennaio-luglio 2018 il borsino dell'auto usata sale del 5,7% per le autovetture, mentre quello dei motocicli si contrae del 2,2%. Considerando tutti i veicoli in generale, il trend è in crescita del 3,8% nei primi sette mesi del 2018.



Aumentano - stando ai dati diffusi da Aci sul bollettino mensile Auto-Trend - anche le radiazioni dal Pubblico Registro Automobilistico: +9,8% per le auto (128.058 pratiche a luglio) e +8,4% per i motocicli(10.939 formalità). Per i veicoli in generale, l'incremento delle radiazioni è stato del 9,6%.



Dall'inizio dell'anno sono cresciute del 6,7% le radiazioni di autovetture e del 10,6% quelle delle moto, mentre il totale dei veicoli segna complessivamente +7,1%. Il tasso unitario di sostituzione di automobili a luglio è stato pari a 0,71(ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 71), in linea con i primi sette mesi dell'anno.