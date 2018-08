Giorgetto Giugiaro celebra 80 anni con dipinto per Garessio

ROMA - Giorgetto Giugiaro, il celebre designer automobilistico, donerà alla Chiesa della città natale di Garessio in Piemonte in occasione dei suo 80mo compleanno, un quadro di grande formato che ha dipinto quest'anno. Dedicata alla 'Rappresentazione di una scena teatrale del Mortorio di Garessio' l'opera vuole celebrare la sacra recita che dal 1700 si svolge con una solenne processione in costume per le vie del Borgo. ''Il legame con il paese dove sono nato è fortissimo - ha detto ad ANSA Giugiaro - in quanto a Garessio vengo molto spesso, qui pratico il mio hobby, il motoalpinismo, qui ho gli amici di sempre: mi è sembrato giusto festeggiare questo mio importante anniversario proprio con le persone più care e lasciare una mia testimonianza al luogo a cui sono più legato''. La cerimonia di donazione è prevista domani 7 agosto alle ore 17,30 presso la Chiesa di San Giovanni Battista. E questa - si legge nella nota diffusa dall'ufficio stampa di Giugiaro - sarà questa anche l'occasione per inaugurare una mostra di pittura di famiglia che Giugiaro ha personalmente curato. ''Negli anni mi è stato chiesto di illustrare alcune scene del Mortorio - spiega Giugiaro - con opere che venivano poi utilizzate per le locandine. L'ultima edizione è dell'anno scorso e il bozzetto che ho dipinto mi ha dato l'ispirazione a realizzare questo grande quadro (misura 5 metri per 4) che testimonierà a chi visita la Chiesa il valore e lo spirito di questa sacra rappresentazione teatrale della passione di Gesù che ogni quattro anni viene interpretata, ormai da secoli, dai garessini''. Sempre domani 7 agosto, dalle 10 del mattino, Garessio ospiterà sulla piazza San Giovanni Battista, la concept car Sibylla GG80, prototipo a propulsione elettrica realizzata dalla GFG (Giorgetto e Fabrizio Giugiaro). Questa è la seconda vettura Sibylla realizzata proprio per questa speciale occasione. In serata (inizio alle 21,30) a conclusione della festa di compleanno del grande designer è previsto uno spettacolo nella piazza di Garessio con Teo Teocoli e la sua band.