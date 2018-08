Europ Assistance, soluzione per viaggi sempre tranquilli

ROMA - Operativa da 50 anni nei servizi a disposizione di chi viaggia, con un focus particolare fin dal 1 febbraio 1968 sull'assistenza sanitaria alle persone che si trovano in difficoltà lontano da casa, Europ Assistance Italia già dagli Anni '70 ha diversificato il suo business affiancando ai servizi alle persone quelli tecnici per le auto. Oggi, le proposte firmate Europ Assistance permettono - sulla base di mezzo secolo di esperienza e con l'introduzione delle più moderne tecnologie - di affrontare in tutta tranquillità viaggi a bordo di ogni tipo di mezzo, e naturalmente anche tutte le problematiche della guida. Ne è un esempio Auto Noproblem Stop&Go, la polizza di assistenza stradale che offre la garanzia di ripartire subito senza perdere tempo in quanto prevede l'auto sostitutiva sul posto.Studiata per gli automobilisti che non lasciano nulla al caso - in quanto comprende l' assistenza stradale 24 h su 24, tutti i giorni dell'anno, anche in autostrada, per incidente e/o guasto, ma anche per foratura pneumatico, incendio o furto parziale - aggiunge l'innovativa prestazione Stop&Go con automobile in sostituzione per 7 giorni (n caso di furto totale per 30 giorni) in modo da non compromettere in alcun modo il viaggio per le vacanze. Nel dettaglio Auto Noproblem Stop&Go offre - oltre alla citata auto sostitutiva - il soccorso stradale, per guasto, incendio, incidente, furto parziale o tentato, smarrimento/rottura chiavi, foratura pneumatico, esaurimento batteria o errato rifornimento. Ma anche l'invio di un'officina mobile in caso di immobilizzo o mancato avviamento dell'auto, il recupero fuori strada del veicolo. A questo si aggiungono il rimborso delle spese d'albergo e del taxi (per recarsi all'autonoleggio o in albergo) e la prenotazione di un mezzo di trasporto alternativo per proseguire il viaggio o rientrare al domicilio. Sono compresi poi il recupero del veicolo riparato (prenotazione di un biglietto ferroviario o aereo) e il servizio SOS incidente, con il supporto per la corretta compilazione della documentazione richiesta a seguito di un incidente. L'assistenza può essere richiesta, oltre che attraverso la centrale operativa di Europ Assistance, anche con un innovativo servizio completamente digitale, che ti permette di richiedere soccorso immediato via smartphone. La copertura di Auto Noproblem Stop&Go può inoltre essere completata con la tutela legale da circolazione (un 'pacchetto' che offre la garanzia di essere sempre difeso in caso di processo o controversie relative alla circolazione e l'opportunità di poter scegliere il proprio legale di fiducia) e con la polizza infortuni al conducente ad indennizzo, che garantisce trasparenza e sicurezza dell'importo riconosciuto, con procedure semplici e veloci per un indennizzo certo.