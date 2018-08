Dispositivi anti-abbandono bimbi in auto, campagna di Unasca

ROMA - Unasca, Unione Nazionale delle Autoscuole e degli Studi di Consulenza Automobilistica, lancia un'iniziativa nazionale rivolta ai genitori per evitare l'abbandono dei bambini in auto. Sabato 29 settembre, gli esperti di sicurezza stradale dell'Unione entreranno nei reparti di maternità di tre ospedali a Milano, Napoli e Roma, per sensibilizzare mamme e papà su questa problematica che ha coinvolto diverse famiglie e che è sempre più spesso generata dalla disattenzione e dalla frenesia della quotidianità. A 100 famiglie l'Associazione regalerà i dispositivi allarmanti che segnalano la presenza del bambino all'interno del veicolo direttamente sullo smartphone dei genitori.



''Siamo particolarmente soddisfatti che anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si stia impegnando concretamente su questo argomento. Dimenticare i figli in auto è una tragica eventualità che purtroppo accade sempre più spesso, come viene riportato sempre più dalla stampa'' dichiara Antonangelo Coni, presidente Unasca. A fargli eco il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Michele Dell'Orco: ''Ottima l'iniziativa di Unasca, che va di pari passo con quanto sta facendo il nostro Governo con la nuova normativa che porteremo presto in Parlamento e attraverso una campagna di comunicazione per sensibilizzere i genitori e la diffusione di nuovi strumenti elettronici che li aiutano a evitare distrazioni''.



In Italia in dieci anni si sono verificati 8 casi di bambini dimenticati in auto: nel 2008 a Merate, nel 2011 a Teramo e Perugia, nel 2013 a Piacenza, poi a Vicenza nel 2015, nel livornese nel 2016, ad Arezzo nel 2017, a Pisa il 18 maggio di quest'anno. Gli episodi salgono a 9 se si conta il primo, avvenuto a Catania nel 1998. Spesso la dimenticanza è avvenuta nel tragitto casa-lavoro. Hanno perso la vita bambini dai 16 mesi ai 2 anni d'età e gli episodi si sono verificati nei mesi di maggio, giugno e luglio. Il Ministero della Salute ha più volte ricordato che la temperatura dei bambini, a differenza degli adulti, può salire da 3 a 5 volte più velocemente. La temperatura dell'auto può salire di 10 gradi ogni 15 minuti, anche con una temperatura esterna di 22 gradi; e da 10 a 15 gradi nella stagione più calda.