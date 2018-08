4X4 Fest, a CarraraFiere countdown per 18esima edizione

ROMA - È partito il countdown per la diciottesima edizione del Salone Nazionale dell'Auto a Trazione Integrale, che si svolgerà a CarraraFiere dal 12 al 14 ottobre. Il programma di 4x4Fest, evento del settore in Italia e noto all'estero, promette un'offerta coinvolgente dedicata ai puristi dell'off-road e agli appassionati di suv, quad e moto.



L'evento, che vanta la partnership della F.I.F. (Federazione Italiana Fuoristrada), che per l'occasione ha organizzato anche un raduno aperto a tutti i fuoristrada, vede inoltre per la prima volta il raduno 'Rosa Integrale' che IMM/Carrarafiere sta organizzando nell'ambito dell'omonima nuova iniziativa dedicata alle ragazze, per celebrare al meglio il loro modo di vivere il binomio 'donne e motori' da protagoniste. Oltre agli espositori storici, che hanno riconfermato la propria partecipazione, si affiancano nuovi stand per un'offerta a 360 gradi che soddisferà le esigenze dei possessori di veicoli di fuoristrada che da tutta Italia e da oltre confine si danno appuntamento, ogni anno, alla manifestazione di CarraraFiere.



Tra gli accessoristi inediti si annovera la partecipazione diretta di Autoriparazioni La Biella SNC con il Club Avventuristi 4x4; dalla Spagna Crown Iberia 4WD, S.L. e la Fédération Française des 4x4 nonché Bf Goodrich, la Carrozzeria Acerni, GFI Alpe Adria, Sport Club Maggiora e Neumann Off Road. Tra le iniziative anche la seconda edizione del raduno nazionale Elaborare4X4 Fest, kermesse che si svolge all'interno della manifestazione fuoristradista e riguarda un'esposizione statica che coinvolgerà solo veicoli fuoristrada selezionati a 4/6 ruote ed il pubblico di appassionati potrà toccare con mano le più belle vetture preparate per il fuoristrada e la guida en plen air.