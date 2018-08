Honda, consegnate Civic a campioni pallavolo Piano e Lanza

ROMA - Honda, sponsor della Federazione Italiana Pallavolo, rafforza il suo impegno siglando un accordo di official partner dei Campionati del Mondo di Pallavolo maschili che si svolgeranno dal 9 al 30 settembre in 6 città italiane, per presentare in anteprima il nuovo suv CR-V. A supporto della partnership, Honda ha consegnato a Roma due Honda Civic a due giganti della Pallavolo italiana: Matteo Piano e Filippo Lanza.

I due pallavolisti diventeranno così 'Honda brand ambassador' promuovendo l'immagine di Civic in ambito 'social' e durante iniziative che saranno organizzate da Honda nel corso dell'anno. ''Honda non poteva scegliere occasione migliore dei Mondiali Maschili di Pallavolo per lanciare il nuovo CR-V, modello di punta della nostra gamma che verrà commercializzato a partire da ottobre nelle versioni dotate del nuovo motore a benzina 1.5 turbo VTEC - ha precisato il direttore generale di Honda Motor Italia, Simone Mattogno - . Seguirà la versione ibrida all'inizio del prossimo anno. Per rafforzare ancora di più il legame tra i valori del nostro marchio e quelli della pallavolo, sono orgoglioso di poter annunciare che due autentici campioni di questo sport da oggi salgono a bordo di Honda per farla diventare protagonista di questa avventura sportiva''.

Gli fa eco Filippo Lanza: ''Sono veramente felice ed onorato di questa partnership e di poter girare l'Italia grazie ad Honda che senza dubbio è sinonimo di innovazione, tecnologia e sportività''. Dello stesso avviso Matteo Piano: ''Sono davvero entusiasta di prendere parte a questo sodalizio tra sport e avanguardia nel settore automotive''.