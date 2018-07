Italiani in vacanza in auto in compagnia di partner e figli

ROMA - On the road, a bordo della propria auto, con un sottofondo di musica tropical pop, accompagnati dal proprio partner, guidando verso il mare del Sud Italia e delle isole, per una vacanza di due o più settimane e un viaggio che riserva le stesse sorprese dei film 'Tre uomini e una gamba' o 'Una notte da leoni', anche se poi non mancano i lupi solitari che hanno voglia di vivere un'esperienza estrema alla 'Into the wild'.



Sono questi alcuni degli ingredienti che non mancheranno nelle ferie d'agosto 2018 degli italiani intervistati da AutoScout24, il portale di annunci auto e moto, leader in Europa, che ha analizzato abitudini e comportamenti per le prossime vacanze estive.



Secondo la ricerca, un italiano su due (49%) partirà ad agosto e tra chi ha già deciso la destinazione, per ben l'81% l'auto avrà un ruolo principale nel viaggio: tra questi, il 73% partirà direttamente con la propria vettura o con quella di altri compagni, mentre l'8% opterà per un'auto a noleggio. Le mete più gettonate? L'Italia batte l'Europa e l'extra-Europa con il 79% delle risposte: le più gettonate le spiagge di Calabria (13%), Sardegna e Puglia (entrambe al 10%) e Sicilia (8%).



Per gli italiani non c'è solo mare: tra le località di montagna scelte dal 16% dei vacanzieri su quattro ruote spicca il Trentino-Alto Adige (47%), mentre è Firenze la più gettonata delle città d'arte, visitate dal 5%.



Mediamente le vacanze degli italiani dureranno due o più settimane(61%), con una parte orientata su una sola meta (48%) e la restante che ha deciso per un tour di almeno due tappe,organizzandosi quanto basta.



Si viaggerà principalmente con il partner (54%) e i figli (46%), anche se non mancano gli amici (12%) e le vacanze in solitudine (7%). Ma se chi partirà in auto si dichiara in generale soddisfatto dei passeggeri che lo accompagneranno e l'88% non vorrebbe cambiarli, le idee sono altrettanto chiare per quanto riguarda chi non si vorrebbe mai avere a bordo. Tra gli 'inquilini' che volentieri qualcuno non farebbe salire a bordo, oltre agli animali (25%), la suocera (16%), i bambini (8%), così come gli autostoppisti. Tra coloro che invece non rinunceranno alla compagnia degli amici pet, 6 su 10 porteranno in vacanza il cane, il 27% il gatto e il 7% la tartaruga.



Per le vacanze in auto dell'estate 2018 la musica è un elemento irrinunciabile per creare la giusta atmosfera. Le radio più ascoltate sono RTL 102.5 (17%), Radio Deejay (15%) e Rds (10%), ma il 30% partirà attrezzato e preparerà una playlist con i brani tormentoni del momento (23%), rock (22%), pop (13%) e i vecchi successi da discoteca anni '70/'80 (12%).



Alla domanda su come immaginano la propria vacanza se potessero ispirarsi ad un film, ce n'è per tutti i gusti: si va da 'Tre uomini e una gamba', a cui aspira il 19%, al più trasgressivo 'Una notte da leoni' (17%), al senso di libertà di 'Easy rider' versione automobilistica (11%). A quota 8% c'è inoltre chi si rispecchia nell'episodio di Furio in Bianco, Rosso e Verdone, aspettandosi un'estate pedante oltre ogni limite ed estremamente pianificata. E per i più trasgressivi si va a caccia di emozioni sulla scia di 'Into the wild'.