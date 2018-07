WRC2,tempi promettenti per Lefebvre e Moreau: 9/o Tempestini

ROMA - L'edizione 2018 del rally di Finlandia, che si è chiusa lo scorso weekend nel Paese scandinavo, non ha deluso le aspettative di chi voleva assistere ad una gara all'insegna del divertimento e dell'adrenalina. Per quanto riguarda il team di Citroen Racing, dopo essere finito su un argine uscendo da un incrocio, Stéphane Lefebvre ha perso parte dell'assale posteriore nella prova speciale 2, ed è stato costretto a passare al Rally 2 per poter riprendere la gara il sabato. Il ventiseienne francese ha cercato di riprendere il controllo della situazione e di effettuare una sessione di prove 'sul campo', trovando gradualmente il ritmo giusto. Alla seconda crono della giornata, ha ottenuto un sesto posto in WRC2 (+ 6''2 su 14,90 km) lottando con piloti di casa particolarmente agguerriti, per poi aumentare il ritmo e chiudere al secondo posto la prova speciale di Kakaristo, a soli 7''3 di distacco su ventiquattro chilometri. Una speciale che non è altro che la versione moderna della leggendaria e temutissima Ouninpohja, dove ha dimostrato ancora una volta tutte le potenzialità della C3 R5 su un terreno che affrontava per la prima volta. Stéphane Lefebvre ha continuato la gara realizzando tempi molto promettenti e chiudendo in tredicesima posizione del WRC2.



Per il secondo rally con la C3 R5 dopo l'esperienza della Sardegna, Simone Tempestini, vincitore di Citroën Ultimate Challenge 2017, ha acquistato man mano sempre più sicurezza su queste strade ultra veloci, siglando un sesto tempo nella PS 9, prima di uscire sfortunatamente di strada nella PS 14 di sabato.



Gli ingegneri e i meccanici di Citroën hanno fatto un piccolo miracolo lavorando fino a tarda notte, consentendogli di tornare in gara la domenica e chiudere al nono posto del WRC2.