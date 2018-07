WRC, Ostberg 'traina' Citroen: secondi al rally di Finlandia

ROMA - Affrontare l’ultima giornata di gara, lunga 45,72 km (suddivisi in 4 prove speciali), con soli 5''4 di vantaggio su un pilota del calibro di Jari-Matti Latvala, già tre volte vincitore in passato del Rally di Finlandia, non è mai cosa facile. Mads Ostberg però è riuscito comunque nell'impresa 'impossibile' confermando il secondo posto, suo miglior risultato su queste strade dopo due terzi posti (2013 e 2015).



Si tratta anche del terzo podio di Citroën Total Abu Dhabi WRT in questa stagione, dopo il secondo e il terzo posto conquistati rispettivamente in Svezia e in Messico. Dopo aver segnato il miglior tempo nella crono di apertura, cioè il quinto scratch del team nel weekend, il norvegese ha insistito e ha portato il suo vantaggio a 6’’3. Ma Latvala ha accorciato la distanza a soli 2’’5 prima dell’ultima crono di Ruuhimäki e la sua serie di salti. Anche in questa occasione Mads non ha mollato, e dopo una speciale a 122,5 km/h di media, si è assicurato il secondo posto per 2’’8. Craig Breen, condizionato dal suo ordine di partenza (3°), ha fatto segnare dei tempi buoni, in particolare nella prova speciale 21 in cui ha perso lo scratch per solo 4’’2, oppure nella Power Stage, conclusa a 1’’7 dal vincitore della giornata.



L’irlandese ha approfittato anche delle circostanze della gara per concludere all’ottavo posto del rally, compromesso già in partenza a causa di una foratura (prova speciale 2). Infine, Khalid Al Qassimi, tornato nel Rally 2 dopo il suo errore di sabato, si è concentrato sul raggiungimento del traguardo, riprendendo confidenza un po’ alla volta. ‘’Sono davvero felice di essere di nuovo in prima fila su queste incredibili speciali! - ha commentato Mads Ostberg -. È la cosa più bella che abbia mai fatto nella mia carriera sportiva. Sono anche molto felice per il team, che ancora una volta ha fatto un ottimo lavoro per portarci a questi risultati, e sono orgoglioso di farne parte. Grazie ai test preliminari, sapevo che questa C3 WRC sarebbe stata la migliore auto che avessi mai guidato su queste strade, e siamo riusciti a dimostrarlo''. Ora la classifica finale provvisoria vede Ostberg/Eriksen al secondo posto mentre per il campionato del mondo piloti il norvegese è nono, seguito da Breen all’undicesima posizione. Il campionato del mondo costruttori vede il team Citroen Total Abu Dhabi WRT al quarto posto con 153 punti.