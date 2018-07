Rally Finlandia, le 2 Citroen C3 WRC prime nello shakedown

ROMA - Mads Ostberg e Torstein Eriksen e Craig Breen con Scott Martin - a bordo delle loro Citroen C3 WRC - hanno concluso nelle prime due posizioni lo shakedown, l'ultima sessione di prove prima dell'inizio del rally. Al Qassimi e Chris Patterson, assenti dall'Argentina, hanno ritrovato il ritmo giusto giro dopo giro.



Insomma, i risultati dello shakedown non sono sempre un indicatore affidabile di ciò che poi accade in gara ma di certo rappresentano un'iniezione di fiducia positiva quando si tratta degli ultimi test. Soprattutto in Finlandia, dove le velocità raggiunte e l'intensità della lotta richiedono un impegno costante. A bordo di una C3 WRC con un assale anteriore evoluto (a completamento delle modifiche di quello posteriore introdotte in Argentina), Mads Ostberg e Craig Breen si sono posizionati subito davanti, per poi siglare i due migliori tempi, rispettivamente dopo tre e cinque giri. Il norvegese e l'irlandese confermano così i set up definiti nel recente rally d'Estonia e nei successivi quattro giorni di test in Finlandia.



Dodicesimo, Khalid Al Qassimi è migliorato giro dopo giro, riducendo progressivamente la distanza dai primi.



"Andare veloci aiuta sempre ad acquistare fiducia ma dobbiamo tenere i piedi per terra, soprattutto considerando quanto sono forti i nostri avversari - ha precisato Craig Breen -. Per me la cosa più importante è non aver corso il minimo rischio: ho guidato in maniera fluida e gli ottimi tempi sono arrivati di conseguenza. Non ci rimane che concretizzare in gara" ha aggiunto dopo essersi piazzato in seconda posizione nella classifica shakedown, alle spalle di Ostberg: "È importante aver un buon feeling già allo shakedown: è la conferma che abbiamo lavorato bene nelle prove. Sono soddisfatto dell'equilibrio dell'auto e delle ultime modifiche. Ho potuto aumentare il ritmo giro dopo giro, e ora mi sento pronto per la gara. È il mio rally preferito dell'anno: su queste strade magnifiche diventano belle persino le ricognizioni".