Toyota supporterà Giochi Olimpici e Paralimpici Tokyo 2020

ROMA - Toyota supporterà la mobilità dei giochi olimpici e paralimpici di Tokyo 2020. A due anni dall'inizio dei Giochi, la casa nipponica ha deciso di definire il programma di mobilità, che diventerà la base delle sue attività di Tokyo 2020, organizzato attorno a tre pilastri principali: mobilità per tutti; sostenibilità; supporto al trasporto di organizzatori, giornalisti e atleti tra i luoghi dove si terranno i Giochi, utilizzando un sistema basato sul Toyota Production System (TPS).



''La libertà di movimento è il cuore del concetto stesso di essere in grado di avere una partecipazione attiva nella società - ha detto il presidente di Toyota, Akio Toyoda -. Se qualcuno vuole affrontare una sfida e muoversi è ciò che gli impedisce di farlo, Toyota vuole aiutarlo a superare questo limite. Vogliamo che la mobilità sia una opportunità, non un ostacolo. Essendo coinvolto con le Olimpiadi ele Paralimpiadi spero che la Toyota possa rispettare l'unicità di ciascuno ed accogliere le diversità''.



Toyota è diventata il primo partner di mobilità mondiale del IOC e dell'IPC nel 2015 con l'obiettivo di contribuire a ''creare una società pacifica senza discriminazioni attraverso lo sport'' e ''un impegno a creare una società sostenibile attraverso la mobilità''. A Tokyo 2020, il supporto di Toyota sarà garantito dalla mobilità per tutti attraverso la guida autonoma, l'impiego dell'intelligenza artificiale e di mezzi a zero emissioni (come ad esempio l'e-Palette per gli atleti all'interno del Villaggio); la sostenibilità, con l'impiego di un gran numero di veicoli elettrici a celle a combustibile a idrogeno a zero emissioni (FCEV) come la Toyota Mirai per uso ufficiale, ed infine l'utilizzo della tecnologia di sicurezza ed infine l'uso del Toyota Production System (TPS) che mira alla massimizzazione dell'efficienza riducendo al minimi gli sprechi per una mobilità ancora più virtuosa.



Toyota gestirà il movimento di personale e atleti da e verso gli eventi con le più recenti informazioni e tecnologie connesse, come i moduli di comunicazione dati dei veicoli connessi alla sua piattaforma di servizi di mobilità, per fornire un trasporto sicuro e regolare di persone e merci durante i Giochi.