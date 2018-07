Per suo centenario Bentley lancia gara tra designer

ROMA - Quale elemento delle celebrazioni del prossimo anno per il centenario della sua fondazione, Bentley lancia un concorso di design riservato a giovani specialisti che sono chiamati a creare in un singolo pezzo di arredamento o di illuminazione destinati a celebrare questo momento nella storia del brand. Il progetto vincente sarà lanciato al Salone del Mobile di Milano, nel 2019, insieme alla collezione Bentley Home, e una serie limitata di 100 pezzi sarà prodotta e venduta a livello globale. Per quasi 100 anni Bentley ha realizzato le auto più potenti e lussuose del mondo per le persone più straordinarie di tutto il mondo. L'iniziativa fa parte dell'intenso programma con cui Bentley celebrerà i momenti salienti della sua storia e i prossimi 100 anni di mobilità sostenibile e di lusso. I progetti dovranno riflettere il DNA del design di Bentley, l'uso di materiali pregiati e proiettare una visione per il futuro. Il pezzo dovrà essere ''desiderabile, iconico e commercialmente fattibile come un unico pezzo di arredamento e adatto a qualsiasi casa o ufficio in tutto il mondo''. Per partecipare occorre inviare una e-mail di iscrizione al concorso DesignCompetition@Bentley.co.uk indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail, data di nascita e luogo di studio. Per i termini e le condizioni della competizione, è a disposizione il sito www.bentleymotors.com/BentleyHomeCompetition.



L'iscrizione e l'invio del disegno - come file pdf/dwg/jpeg non più grande di 6 MB a colori con una scala indicativa, materiali di dettaglio da utilizzare e finiture - deve avvenire non oltre le 17:00 GMT di venerdì 28 settembre 2018. Il candidato vincitore verrà informato entro venerdì 19 ottobre 2018.