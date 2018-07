Esodo estivo al via il 4-11 agosto traffico da bollino nero

Traffico da "bollino nero" su strade e autostrade italiane le mattine del 4 e 11 agosto, quando è previsto l'esodo estivo. Il prossimo fine settimana sarà invece da "bollino rosso" come tutti i week end di agosto e a ferragosto. Traffico da rientro in città è invece previsto nelle ultime due domeniche di agosto e nel primo fine settimana di settembre. Questo prevede il calendario messo a punto da Viabilità Italia, nell'ambito del Piano dei servizi per l'esodo estivo 2018, presentato al Viminale.

Gli stranieri "salvano" l'estate turistica italiana che quest'anno deve fare i conti con la ripartenza di mete che "erano fuori gioco" (Marocco, Tunisia, Egitto e Turchia) e il maltempo. E' di 16 miliardi infatti la spesa degli stranieri in Italia, ben 7 miliardi in più di quella degli italiani all'estero. Un surplus che non si registra in nessun altro settore dell'economia. Boom anche negli aeroporti: oltre 38 milioni i passeggeri internazionali (2 in più dell'estate 2017). Lo rilevano Confturismo Confcommercio e Istituto Piepoli.