Estate sicura, consegnati Qooder all'Arma dei Carabinieri

ROMA - Consegnati ai carabinieri i veicoli Qooder per pattugliare le strade costiere e garantire la sicurezza nei mesi estivi. I mezzi di Quadro Vehicles, consegnato nel parco del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, avranno l'obiettivo di pattugliare le strade costiere della provincia di Lucca e di Rimini per l'estate 2018.



La cerimonia si è svolta alla presenza del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri Generale di Divisione Enzo Bernardini, del ceo di Quadro Vehicles Paolo Gagliardo, e dei vertici dello Stato Maggiore dei Carabinieri.



I mezzi, concessi in comodato d'uso gratuito, sono in grado di operare su terreni difficilmente percorribili da altri veicoli e saranno utilizzati lungo le strade della Riviera Romagnola e della Versilia, dove forte è la presenza turistica nel periodo estivo. Il Qooder garantisce la sicurezza dei cittadini, grazie a interventi tempestivi, ma anche dei carabinieri risultando estremamente stabile su ogni tipo di strada, anche la più dissestata. Infatti il mezzo può vantare il sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System, che gli consente di inclinarsi come una moto a 2 ruote ma di mantenersi aderente all'asfalto grazie alle sue 4 ruote da 14 pollici.



Contraddistinto dalla classica livrea dei carabinieri, tra le dotazioni specifiche si segnalano i dispositivi di emergenza luminosi a LED e sonori, in linea con i motocicli già in linea operativa, parabrezza regolabile, bauletto posteriore, paramani e bull bar. Queste ulteriori dotazioni consentiranno a Qooder una assoluta tempestività e precisione negli interventi, sia diurni che notturni