Citroën, partito il countdown per il rally di Finlandia

ROMA - Per l'ottava gara del Mondiale rally Citroën Total Abu Dhabi WRT affronta una delle prove più rinomate ma anche più dure della stagione. Al volante di una C3 WRC ancora migliorata, il team del Double Chevron schiererà Craig Breen - Scott Martin, Mads Ostberg - Torstein Eriksen e Khalid Al Qassimi - Chris Patterson.



Per il rally di Finlandia l'unica regola è 'essere tutt'uno con l'auto'. Con quattro vittorie (2008, 2011, 2012 e 2016) nel Paese dei 1000 laghi, Citroën Total Abu Dhabi WRT ha già dimostrato la sua capacità di saper scegliere il set up più adatto a questo terreno atipico. Per una volta, infatti, la precisione di guida prevale leggermente sul grip. Con l'adozione di una nuova geometria dell'assale anteriore, già testata di recente al rally di Estonia disputato da Craig Breen come preparazione, i tecnici di Citroën Total Abu Dhabi WRT hanno affinato l'equilibrio della C3 WRC. La squadra punterà ancora una volta su Craig Breen e Mads Ostberg, in questa che rappresenta una delle loro gare favorite dell'anno. Molto esperti di queste speciali, che l'irlandese ed il norvegese hanno affrontato rispettivamente otto e dodici volte, sono ambedue già saliti sul terzo gradino del podio e tenteranno di sfruttare al meglio questo vantaggio. Diverso invece sarà l'approccio di Khalid Al Qassimi, di ritorno dopo una prima partecipazione in Argentina. In un rally che conosce bene ma che rappresenta sempre una grande sfida, il pilota degli Emirati ha il solo obiettivo di affinare il feeling e completare la gara.



Rispetto agli anni passati, quest'anno oltre il 20 % del tracciato sarà inedito: tutto questo costringerà gli equipaggi a imprese da equilibristi, specialmente nei primi passaggi, quando sarà confermata l'esattezza delle note prese durante le ricognizioni effettuate ad andatura ridotta.



''Per risultati di successo in questo grande appuntamento dobbiamo evitare qualunque intoppo - ha precisato Pierre Budar, direttore di Citroën Racing - . Comunque, tra la partecipazione al Rally di Estonia e i quattro giorni di prove previsti in loco, lo affronteremo preparati. È anche una delle prove che i nostri equipaggi conoscono meglio, e con gli aggiornamenti apportati alla nostra C3 WRC possiamo sperare di essere nel plotone di testa, anche se l'imprevisto è sempre dietro l'angolo''.