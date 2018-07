Set fotografico d'eccezione per nuova Citroen E-Mehari

ROMA - Un set d'eccezione - quello di Ibiza - per un'accoppiata altrettanto affascinante e capace di polarizzare l'interesse degli utenti dei social: la modella asturiana Lucia Riviera e la E-Mehari, rivisitazione dell'iconica auto per lo svago nata 50 anni fa. Citroen ha scelto alcuni dei più spettacolari panorami dell'isola delle Baleari per uno shooting fotografico che celebra il valore di questo modello - 100% elettrico - che appresenta un vero e proprio stile di vita, un'auto che diventa elemento di moda.

La nuova Citroen E-Mehari, erede filosofica del modello del 1968, rappresenta un vero e proprio salto generazionale, con posto per 4 persone e propulsione 100% elettrica per offrire la migliore combinazione tra versatilità, confort, esclusività e caratteristiche la rendono perfetta per godere il tempo libero e la vita. Lucia Riviera, nota influencer nel settore dei viaggi e della moda, si è messa al volante della E-Mehari con entusiasmo: ''E' l'auto ideale a Ibiza, facile da guidare e rispettosa dell'ambiente. E con la versione hard top può tranquillamente essere usata tutto l'anno''.