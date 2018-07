Motor Show di Bologna sarà più breve ma più grande

(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Meno giorni, ma orari di apertura prolungati e un'area espositiva più grande. Sono queste alcune delle novità dell'edizione 2018 del Motor Show che tornerà alla fiera di Bologna dal 6 al 9 dicembre con anteprima il 6 dedicato a media e addetti ai lavori. "Il mondo cambia e noi non temiamo di cogliere la sfida del cambiamento, per questo abbiamo riorganizzato la manifestazione secondo i nuovi canoni del mercato", ha detto Rino Drogo, direttore del Motor Show.

L'apertura fino alle 21.30 nei giorni di venerdì e sabato è pensata dagli organizzatori per attrarre un maggior numero di visitatori dal territorio. Altre novità sono un maggior numero di gare e, appunto, più padiglioni occupati (14 contro gli 11 della scorsa edizione): il cuore della manifestazione sarà ancora una volta l'Area 48 dove saranno protagonisti decine di piloti. Tra i trofei d'auto, l'appuntamento clou sarà lo storico Memorial Bettega nel weekend (8 e 9 dicembre).