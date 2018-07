Dall'aereo all'auto a noleggio, Sixt lancia SmartStart

ROMA - Scendere dall'aereo e continuare il viaggio con l'auto a noleggio. Da oggi tutto questo è possibile grazie a Sixt SmartStart, fornitore internazionale di servizi di mobilità che lancia il suo nuovo servizio in Italia, offrendo ai clienti degli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino la possibilità di un noleggio flessibile e di un risparmio di tempo. Grazie a Sixt SmartStart, i clienti possono raggiungere velocemente il veicolo scelto senza passare dallo sportello. Con Sixt SmartStart la procedura di noleggio viene effettuata direttamente nelle aree di parcheggio, dove i clienti hanno anche accesso diretto alla flotta premium di Sixt. Sia che si tratti di un'utilitaria per visitare il Duomo di Milano o il Colosseo di Roma, di una limousine per escursioni con la famiglia sul Mar Tirreno o di una cabriolet sportiva per l'esplorazione all'aria aperta di paesaggi pittoreschi, i clienti possono scegliere il loro veicolo direttamente sul posto, a seconda della disponibilità. Gli unici requisiti per l'utilizzo del servizio sono una prenotazione online e un profilo cliente completo con carta di credito come metodo di pagamento. Il giorno due del noleggio, i clienti riceveranno un invito dettagliato di Sixt SmartStart via email, verranno quindi accolti nel parcheggio dell'aerostazione da un dipendente Sixt, che consegnerà le chiavi in modo rapido e semplice sul posto, fornendo una dettagliata consulenza e le istruzioni per l'uso del veicolo. Oltre all'Italia, Sixt SmartStart è disponibile anche in altri selezionati aeroporti europei come Monaco, Amburgo e Amsterdam.