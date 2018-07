Camper che passione, l'Italia del turismo in libertà

La libertà come stile di vita, la scoperta di angoli sconosciuti in piena autonomia ma con la comodità di una 'casa mobile', il lusso di dover obbedire solo ai propri desideri sfuggendo alle costrizioni e alla noia di mete troppo battute: sono i vantaggi della vacanza in camper, una modalità di viaggio che nel nostro Paese è tornata negli ultimi anni alla ribalta affermandosi come motore trainante del settore turistico.

A confermarlo è il Rapporto Nazionale sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan, presentato oggi a Roma dall'APC - Associazione Produttori Caravan e Camper, che evidenzia numeri interessanti per il 2017: un vero exploit per la produzione italiana di autocaravan aumentata del 43% rispetto al 2016 (21.712 le unità prodotte), con +20% di nuove immatricolazioni e un'impennata nell'export (+85%) per un fatturato annuo superiore a un miliardo di euro.

Un andamento positivo che prosegue anche nel primo semestre del 2018, con la crescita del 13% nella produzione e del 16% nel mercato del nuovo, in un settore che vede impiegate oltre 7000 persone (dirette e indotto). Il mercato dell’usato, in crescita negli ultimi tre anni, nel 2017 ha registrato una leggera battuta d’arresto con 28.532 trasferimenti netti di proprietà pari a -4,2% rispetto all’anno precedente, per un rapporto usato reale/nuovo di 5,6, ovvero 56 camper usati ogni 10 nuovi camper immatricolati (mentre era 7,0 nel 2016). Impennata anche per le esportazioni di autocaravan passate da 12.912 unità nel 2016 a ben 18.414 nel 2017, a testimonianza dell’indiscussa eccellenza creativa e qualitativa della produzione italiana di Veicoli Ricreazionali.

Anche a livello europeo si registra un netto incremento delle immatricolazioni di autocaravan: ben 110.742 veicoli immatricolati nel 2017 pari al 14,8% rispetto all’anno precedente. Trend positivo anche per le caravan con 79.761 unità immatricolate nel 2017, +8,4% rispetto al 2016 (73.545 unità), contro le 72.256 del 2015. Nel primo trimestre del 2018 le immatricolazioni in Europa di autocaravan segnano un +19% rispetto a quelle del primo trimestre 2017. Germania, Francia e Regno Unito si confermano anche nel 2017 le nazioni con il maggior numero di immatricolazioni di autocaravan. "Vogliamo valorizzare le mete di seconda fascia, perché le città d'arte sono ormai sature e in questo il mondo del camper è in linea con i nostri obiettivi", dice il ministro di Politiche Agricole e Turismo Gian Marco Centinaio.