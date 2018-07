Auto, Barone tenta record in Marocco su Ferrari 458 Italia

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Nuova sfida per Fabio Barone. Il pilota romano correrà in Marocco per conquistare il terzo Speed World Record ed entrare così nella storia del Motorsport. La presentazione di questa impresa, che potrebbe valere il record per Barone, è avvenuta nel parco di Cinecittà World, alle porte di Roma. Alla presenza dell'Ambasciatore del Marocco in Italia, Hassan Abouyoub, è stata mostrata la livrea ufficiale della Ferrari 458 Italia che il pilota romano guiderà lungo l'impegnativo tracciato stradale della Valle de Dadès.



Dopo aver domato la Transfagarasan in Romania e conquistato la Tianmen Mountain Road in Cina, Fabio Barone vuole legare il suo nome ad uno dei luoghi più spettacolari e scenografici del Marocco, sui monti dell'Atlante: un percorso di oltre 8 km, tutto curve e senza parapetto, con un insidioso tratto in discesa che mette a dura prova sospensioni e gomme e con l'aggiunta di un meteo spesso capriccioso, che alterna nella stessa giornata condizioni di caldo estremo e piogge improvvise.



Per quello che ha già dichiarato essere il suo ultimo tentativo di record, Fabio Barone guiderà la compagna di mille avventure, la sua Ferrari 458 Italia da oltre 600 CV, opportunamente preparata per l'impresa: affidata alle mani dell'elaboratore Capristo e della Leone Motor, la vettura sarà equipaggiata con cerchi superleggeri della OZ e gomme Michelin, mentre Mafra si è presa cura della carrozzeria. Il tentativo di record si svolgerà il prossimo 4 ottobre.



