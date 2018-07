Mazda punta sul diesel, campagna promozionale per CX-5

ROMA, 20 LUG - Mazda Motor Italia lancia una campagna di comunicazione sulla CX-5 con motorizzazione diesel, volta a garantire il valore della vettura nel tempo. Con l'acquisto del suv Mazda, il cliente potrà usufruire della formula Mazda Advantage che fissa nel momento dell'acquisto il valore di rivendita della CX-5 dopo tre anni.



Con questa campagna, Mazda vuole sfatare i tabù del mercato nati in seguito allo scandalo sul dieselgate, attraverso il claim: 'Con un diesel Mazda puoi permetterti di essere indeciso per tre anni'. Infatti, con Mazda Advantage i clienti Mazda potranno godere della propria CX-5 senza la preoccupazione sulla futura valutazione della stessa. Questa formula è valida per tutte le vetture della gamma Mazda.



Oltre a investire in motorizzazioni alternative, il costruttore giapponese non ha mai smesso di sviluppare i propulsori tradizionali riconoscendo un ruolo importante ai diesel più avanzati come gli Skyactiv-D Mazda che assicurano basse emissioni e consumi, che ne fanno i motori ideali per vetture di taglia medio-grande come i suv e per percorrenze elevate.