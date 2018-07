Personalizzata 'Fux Green' prima McLaren Senna per gli Usa

ROMA - Si chiama Michael Fux ed è un collezionista di New York ben noto alla McLaren (possiede una 720S, una 12C e una 12C Spider) il primo fortunato cliente ad aver ricevuto nel mercato Nordamericano la 'sua' McLaren Senna, la supercar ispirata al grande campione di Formula Uno Ayrton Senna.



Si tratta di un esemplare assolutamente particolare, in quanto costruito dalla divisione McLaren Special Operations (MSO) secondo le specifiche richieste del cliente, che ha addirittura dato il proprio nome - Fux Green - ad una particolare tonalità di verde metallizzato che nella Senna appena consegnata si sposa con gli interni, anch'essi su misura, in pelle bianca. Le modifiche richieste da Michael Fux per la McLaren Senna, che di base costa il corrispettivo di 945.500 euro, hanno richiesto la realizzazione di 67 parti specifiche e 1.000 ore di lavoro supplementare.



La Senna, ricorda la nota dell'azienda, sarà prodotta complessivamente in sole 500 unità, già tutte vendute, e monta una versione specifica del V8 biturbo 4.0 che eroga 800 Cv.



Difficile stabilire il valore dell'auto di Fux, in quanto - costi supplementari di personalizzazione a parte - i contratti per le auto in consegna stanno passando di mano a cifre che superano i due milioni di euro.



Questo particolare esemplare sarà esposto al pubblico il prossimo 24 agosto nella Monterey Week, durante l'evento The Quail, A Motorsports Gathering, lo stesso dove Lamborghini svelerà la nuova Aventador SVJ.