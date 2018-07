Lego lancia Aston Martin di James Bond in mattoncini

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - LEGO Group ha annunciato il lancio del modellino della Aston Martin DB5 di James Bond. L'auto ha fatto il suo esordio nel film del 1964 Missione Goldfinger.



Composta da 1.290 pezzi, è una riproduzione in scala 1:8 con molti dei super accessori dell'auto di 007: il sedile eiettabile, le targhe intercambiabili rotanti, lo scanner radar, il telefono nascosto, lo scudo antiproiettile, le mitragliatrici anteriori e gli speroni taglia-pneumatici montati sulle ruote.



L'esterno della vettura, dipinto in Silver Birch proprio come l'originale, ha un design curvilineo e i bordi sono lucidi come nell'Aston Martin DB5. Questo modello misura oltre 10 cm di altezza,34 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza. (ANSA).