Noleggio, 6 nuovi uffici B-Rent in aeroporti e stazioni

ROMA - Aperti sei nuovi uffici: cresce l'offerta di rent-a-car presso gli hub ferroviari ed aeroportuali italiani targata B-Rent, azienda 'made in Italy' di noleggio a breve e lungo termine.



La società partenopea ha infatti inaugurato nelle scorse settimane un nuovo desk presso la stazione ferroviaria di Bologna, mentre entro l'estate vedranno la luce le nuove location presso le stazioni dell'alta velocità di Firenze, Bari e Torino e presso gli aeroporti di Catania, Cagliari e Firenze, sito oggi sprovvisto di un'offerta di voli low cost e che dunque ospita una clientela particolarmente in linea con il target medio-alto servito da B-Rent.



A Bologna, Firenze e Bari, in particolare, B-Rent sarà l'unico player del noleggio presente a pochi metri dai binari.



Le nuove aperture contribuiranno in modo rilevante ai risultati previsti per il 2018-2019, con una flotta, oggi di poco superiore alle 3.000 unità, che raggiungerà entro la fine del prossimo anno quota 5.500 veicoli.