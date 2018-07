Codacons, è caro-vacanze, +146 euro per trasporti

ROMA - "L'Istat rivede al ribasso il dato sull'inflazione di giugno, ma conferma la stangata che si sta abbattendo sui consumatori italiani". Lo afferma il Codacons, commentando i dati definitivi sui prezzi al dettaglio diffusidall'istituto di statistica. "Il dato più pesante è quello relativo al settore turistico: le vacanze degli italiani saranno quest'anno particolarmente 'salate'", dichiara il presidente Carlo Rienzi.

L'Istat registra infatti a giugno un incremento dei prezzi per il trasporto aereo del +19,7% su base annua, del gasolio del +12,6%, della benzina del +9,7% e in generale per tutto il comparto trasporti si segnalano aumenti (+4,2%). Questo significa che una famiglia media, solo per gli spostamenti, deve sostenere oggi una maggiore spesa pari a +146 euro rispetto allo scorso anno", conclude Rienzi.

Il tasso d'inflazione all'1,3% equivale ad una maggiore spesa pari a +400 euro annui per la famiglia "tipo" e ben +508 euro annui per un nucleo con due figli - analizza il Codacons - Una stangata determinata in prevalenza dalla forte crescita del comparto trasporti (+4,2% su anno) e degli alimentari (+2,4%): solo per cibo e bevande una famiglia di 4 persone deve mettere in conto una maggiore spesa pari a +177 euro su base annua.